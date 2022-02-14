الاحتلال يعتقل شاباً ويهدم "بركساً" شمال القدس

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الإثنين 14 فبراير 2022، شابا، وهدمت "بركسا" تجاريا، في منطقة "دوار أبو الشهيد"، في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا ما زال مجهول الهوية، خلال عملية تجريف البركس الذي يستخدم لبيع الخضار، وأغلقت المنطقة، ومنعت المواطنين من المرور عبرها".

ولا تزال قوات الاحتلال تواصل هجمتها المسعورة على أهالي حي الشيخ جراح، وتأتي تلك الاعتداءات "الإسرائيلية" على أهالي الحي، تحت ذرائع واهية، في مساعٍ من الاحتلال للسيطرة على الحي، وطرد سكانه الأصليين، لصالح المستوطنين، وفي إطار تهويد مدينة القدس.