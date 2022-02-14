تعرف على حقيقة وفاة إبراهيم عيسى الإعلامي المصري .. ما هو إبراهيم عيسى

تعرف على حقيقة وفاة الاعلامي ابراهيم عيسى ، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين الموافق 14-2-2022 بأنباء غير مؤكدة عن وفاة إبراهيم عيسى ، هذا الامر دفع مئات آلاف الأشخاص في جمهورية مصرية العربية وسائر الدول إلى البحث عن حقيقة هذا النبأ الذي انتشر بصورة كبيرة جدًا على مواقع المنصات الرقمية ، فريق فلسطين اليوم وضع بين ايديكم التفاصيل كاملة في هذه المقالة ، بالإضافة إلى بطاقة تعريفية عن الصحفي الشهير .

وحرصنا على وضع التفاصيل حول حقيقة وفاة الإعلامي إبراهيم عيسى بعد أن سجل محرك جوجل الشهير نسبة عمليات بحث واسعة يطلب فيها المواطنين معرفة الحقيقة ، ولمعرفة ذلك هو على النحو التالي:

حقيقة وفاة الاعلامي ابراهيم عيسى

وقد وضع لكم فريق الموقع التفاصيل الكاملة ، وفي الساعات الماضية انتشر خبر وفاة ابراهيم عيسي بعد صراع مع المرض ، وقد تدهورت حالته الصحية في الآونة الأخيرة داخل احد المتشفيات ، لكن هذا الخبر تم نفيه .

وفاة إبراهيم عيسى

ويعد الإعلامي عيسى من أكثر الشخصيات الجدلية في مصر ، إذ كتب احد النشطاء على تويتر : "عايز يعمل فقه ابراهيم عيسى مش فقه البخاري اي حد بقى بيفتي في الدين دلوقت انت الدار افتاء ولا مؤسسه ازهر عشان تتكلم في الدين بدون ما تجيب الفقهاء يناقشوك وتفرض وجهة نظرك من البرنامج بغض النظر عن التنمر عليه طبعا دا غير مقبول".

أبو زايد كتب : طيب بذمتك يرضيك واحد ذي احمد موسي يقعد مع شيخ الازهر.. بلاش احمد موسي .. واحده ذي فاطمه ناعوت مبينه دراعه وركبها بلاش طيب واحد ذي ابراهيم عيسي اللي وقف احترام للي قلعت لا مؤاخذه .. الشراب.. انا رأي انك تسكت يا حمدي".

حسان الطيار كتب :" إلى متى سيظل يُسمح لهذا الناعق الكذاب إبراهيم عيسى بمحاربة الدين وتزييف التاريخ والحقائق!! لا يدرك هذا الجاهل أن الجبرتي درس وتخرج من الأزهر وكان والده من أعلام علماء الأزهر في عصره وكان يقوم بالتدريس فيه وفي مدرسة السنانية ببولاق بجامع سنان باشا يتبع".

من هو إبراهيم عيسى ويكيبيديا

وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم معلومات عامة عن الإعلامي إبراهيم عيسى وهو من مواليد نوفمبر 1965 ، وهو صحفي مصري.

ونستكمل معكم باقي المقالة حول الإعلامي المصري إبراهيم عيسى ، إذ وتولى رئاسة تحرير صحيفة الدستور المصرية اليومية حتى أقاله مالك الجريدة السيد البدوي في أكتوبر 2010 بسبب إصراره على نشر مقالة لمحمد البرادعي عن حرب أكتوبر.