بث مباشر مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، في واقعة كروية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء المعمورة، تطل علينا مساء غد الثلاثاء الساعة العاشرة مساء، مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان ضمن منافسات الدور الـ 16 لبطولة أبطال أوروبا، والتي ستقام على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة باريس، ومن المتوقع مشاهدة مباراة ممتعة بين الفريقين المدججين بالنجوم، أبرزهم نيمار وميسي وسيريجيو رامو وفينيسيوس جونيوروكيليان مبابي، الذي من المتوقع أن يوقع لريال مدريد الصيف المقبل.

ويبحث في هذه الأثناء عشاق ومتابعو الكرة الأوروبية عن موقع بث مباشر مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، لأن هذه المباراة تعد من أقوى المباريات في دوري أبطال أوروبا، ولهذه الأسباب نشر لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موقعا لبث مباشر لمشاهدة تلك المباراة دون تقطع في البث.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

ويحتل ريال مدريد الإسباني صدار المجموعة في دوري المجموعات برصيد 15 نقطة، إذ فاز في 5 مواجهات وخسر في واحدة فقط، في حين أن باريس سان جيرمان يحتل وصافة المجموعة برصيد 11 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي الإنجليزي، في حين يتصدر نادري ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني، بينما يحتل نادي باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.

وفي هذه المباراة سيعود نجم قلب دفاع نادي باريس سان جيرمان لمواجهة فريق عمره السابق ريال مدريد الإسباني، وذلك لأول مرة في تاريخه، بينما سيعود ليونيل ميسي لمواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد ولكن هذه المرة باللعب لصالح نادري باريس سان جيرمان وليس برشلونة.

ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيلة الأتية: -

تيبو كورتوا

فيرلان مندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما – إذا كان جاهزا – رودريجو

من المتوقع أن يعتمد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو على التشكيل الآتي: -

كيلور نافاس

أشرف حكيمي - ماركينيوس - برينسيل كيمبيمبي - بيرنات

ماركو فيراتي - لياندرو باريديس - يوليان دراكسلر

ليونيل ميسي - كيليان مبابي - أنخيل دي ماريا

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