ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار الأمريكي في غزة اليوم الاثنين 14فبراير 2022

شهد سعر صرف الدولار الامريكي اليوم الاثنين 14/2/2022 ، ارتفاع جديد على سعر صرفه بعد ارتفاع بمقدار 0.2 ، ليصل الى 3.26 بعد ان كان 3.24 شيقلاً .

ويشهد سعر صرف الدولار الامريكي ارتفاعاً بالرغم من التهديدات الامريكية الاوكرانية ، وتفشي فيروس كورونا بأعداد كبيرة في الداخل المحتل .

محلل اقتصادي توقع في وقت سابق ان يصل سعر صرف الدولار الامريكي لـ4 شواقل حتى نهاية العام .

وشهد الدولار ارتفاعاً طفيفاً بعد أن عانى من انخفاض كبير على أسعاره خلال الشهور الماضية.

ويقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في فلسطين

➖الدولار: 3.26 شيكل

➖الدينار: 4.56 شيكل

➖اليورو: 3.67 شيكل

➖الجنيه: 0.20 شيكل