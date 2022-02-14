ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار الأمريكي في غزة اليوم الاثنين 14فبراير 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:26 م
14 فبراير 2022
رابط-فحص-100-دولار-2021-المنحة-القطرية.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

شهد سعر صرف الدولار الامريكي اليوم الاثنين 14/2/2022 ، ارتفاع جديد على سعر صرفه بعد ارتفاع بمقدار 0.2 ، ليصل الى 3.26 بعد ان كان 3.24 شيقلاً .

ويشهد سعر صرف الدولار الامريكي ارتفاعاً بالرغم من التهديدات الامريكية الاوكرانية ، وتفشي فيروس كورونا بأعداد كبيرة في الداخل المحتل .

محلل اقتصادي توقع في وقت سابق ان يصل سعر صرف الدولار الامريكي لـ4 شواقل حتى نهاية العام .

وشهد الدولار ارتفاعاً طفيفاً بعد أن عانى من انخفاض كبير على أسعاره خلال الشهور الماضية.

ويقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في فلسطين

الدولار: 3.26 شيكل

الدينار: 4.56 شيكل

اليورو: 3.67 شيكل

الجنيه: 0.20 شيكل

#الشيقل #الدينار #الدولار الامريكي #سعر صرف الدولار #الششيقل

متعلقات