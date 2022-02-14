ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار الأمريكي في غزة اليوم الإثنين 14فبراير 2022

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 14/2/2022 ، ارتفاعاً جديداً على سعر صرفه بعد ارتفاع بمقدار 0.2 ؛ ليصل الى 3.26 بعد أن كان 3.24 شيقلاً .

ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً بالرغم من التهديدات الأمريكية الأوكرانية ، وتفشي فيروس كورونا بأعداد كبيرة في الداخل المحتل .

محلل اقتصادي توقع في وقت سابق أن يصل سعر صرف الدولار الامريكي لـ4 شواقل حتى نهاية العام .

وشهد الدولار ارتفاعاً طفيفاً بعد أن عانى من انخفاض كبير على أسعاره خلال الشهور الماضية.

ويقدم لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية "، سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في فلسطين لهذا اليوم

➖الدولار: 3.26 شيكل

➖الدينار: 4.56 شيكل

➖اليورو: 3.67 شيكل

➖الجنيه: 0.20 شيكل