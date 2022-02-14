"التعاون الإسلامي": ما يجري بالشيخ جراح يُعدُ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين 14 فبراير 2022، الاعتداءات التي تقوم بها مجموعات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ضد الفلسطينيين ومحاولة الاستيلاء على منازلهم في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وعدّت منظمة التعاون الإسلامي في بيان صحفي صدر عنها، أن ذلك يأتي في إطار سياسات التهويد والاستيطان الاستعماري والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية، ما يشكل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وحذرت من خطورة استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية القائمة على تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على بيوتهم، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.