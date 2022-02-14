موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا.. تشكيلة الفريقين، ينتظر جميع عشاق كرة القدم الأوروبية حول العالم، موعد بدء القمة الكروية بين ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني، في ذهاب الدور الـ 16 من البطولة الأوروبية، إذ يحتل الفريق الملكي صدارة مجموعته برصيد 15 نقطة، فيما يحتل النادي الفرنسي وصافة المجموعة برصيد 11 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر لها، إلا أن الفريقان يتصدران الدوري الفرنسي والإسباني، لذلك سنشهد واقعة كروية أشبه بملحمة.

الجميع يرى بأن المباراة ستكون قوية جدا، وخاصة في ظل تكدس النجوم العالميين في الفريق، لهذا يبحث محبو كرة القدم عن موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا.. تشكيلة الفريقين، وخاصة الفريقين يتكدسا بالنجوم العالميين، كما أن قائد فريق ريال مدريد السابق ونجم قلب دفاع باريس سان جيرمان سيرجيو راموس سيلعب لأول مرة ضد فريق الملكي، وكذلك أنخيل ديماريا، وأشرف حكيمي، إلا أن ليونيل ميسي سيعود مجددا للعب ضد ريال مدريد ولكن هذه المرة رفقة النادي الباريسي وليس برشلونة، وهو ما يزيد المباراة إثارة وتشويق، لهذه الأسباب نشر لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد المباراة والتشكيلة المتوقعة للفريقين.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا.. تشكيلة الفريقين

والتقارير الإسبانية تشير إلى إمكانية عدم خوض مهاجم وقائد الفريق الملكي كريم بنزيما المباراة، لأن لايزال يعاني من إصابة لم يشفى منها تماما، وهو ما يؤثر على أداء الفريق الملكي، فكريم يمتلك خبرة كبيرة في لعب مثل تلك المباريات.

من المتوقع أن يعتمد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو على التشكيل الآتي: -

كيلور نافاس

أشرف حكيمي - ماركينيوس - برينسيل كيمبيمبي - بيرنات

ماركو فيراتي - لياندرو باريديس - يوليان دراكسلر

ليونيل ميسي - كيليان مبابي - أنخيل دي ماريا

ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيلة الأتية: -

تيبو كورتوا

فيرلان مندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما – إذا كان جاهزا – رودريجو

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب

باريس سان جيرمان - ريال مدريد الثلاثاء 15 فبراير 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS PREMIUM 1 الملعب حديقة الأمراء