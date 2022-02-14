الإسلامية المسيحية تحذر من تصاعد إرهاب المستوطنين في الشيخ جراح

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من تداعيات إرهاب المستوطنين في حي الشيخ جراح، وما تمارسه سلطات الاحتلال من اعتداءات وحشية ضد أهالي الحي العزل.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن ما يجري في الشيخ جراح هو جريمة حرب تؤكد الطابع الفاشي للاحتلال ومستوطنيه، ويعكس الطبيعة العدوانية لكيان عنصري خارج على الشرعية الدولية.

وأضافت أن هذه الهجمة الجديدة وغير المسبوقة التي تعرض لها الحي، تتزامن مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية والمخططات الاستيطانية والمحاولات المسعورة من جانب الاحتلال لفرض وقائع مكانية وديمغرافية تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وأشادت بالصمود البطولي لأهالي الشيخ جراح والمواطنين المتضامنين الذين تصدوا لقطعان المستوطنين وفي مقدمتهم عضو الكنيست العنصري بن حفير الذي يحاول استثمار الاعتداء على المواطنين وعقاراتهم في الشيخ جراح كورقة سياسية لحصد المزيد من أصوات اليمين المتطرف.

ودعت المواطنين المقدسيين للقيام بأوسع حملة تضامن مع أهالي الشيخ جراح والتصدي للمحاولات الاستيطانية الرامية إلى تهويد الحي والاعتداء على سكانه وتهجيرهم من منازلهم.

وأدان صمت المجتمع الدولي تجاه الجرائم التي ترتكب بحق المقدسيين وما يتعرضون له من تطهير عرقي، داعياً الدول الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والتعامل بجدية لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية للمواطنين المقدسيين.