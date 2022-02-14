طرد فتاة بريطانية من رحلة طيران بسبب "الجوز".. ما القصة؟

تعرضت امرأة بريطانية شابة للطرد من رحلة جوية تابعة لخطوط شركة طيران "أمريكان"، بسبب ‏حساسيتها من الجوز.‏

وقالت المسافرة، صوفي درابر، التي تبلغ من العمر 26 عاماً، في سلسلة من التغريدات عبر حسابها على موقع "تويتر" إنها أبلغت عند بوابة الصعود للطائرة، والتي كانت متجهة من لندن إلى نيويورك في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن حالتها الصحية.

وأضافت درابر، أن رئيس طاقم الطائرة أبلغها أن الشركة "ملتزمة تعاقديًا بتقديم المكسرات المختلطة الساخنة في الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال".

وعلى الرغم من أن صوفي درابر حجزت مقعدًا لها في الدرجة الاقتصادية في الطائرة، فقد أوضحت لطاقمها أن ذلك لن يحميها من خطر استنشاق مسببات الحساسية المحمولة بالهواء.

وكان مرافقًا لدرابر صديقها، الذي سأل طاقم الطائرة عن البروتوكول الذي سيتم تطبيقه في حال أن تعرضت لصدمة ناتجة عن حساسيتها على متن الطائرة.

لكن قرر طاقم الطائرة طرد صوفي درابر وصديقها من الطائرة قبل إقلاعها في الجو.

وقالت في تصريحات لصحيفة "هافنغتون بوست" البريطانية: "لقد جعلتني شركة الخطوط الجوية الأمريكية أشعر بأن صحتي وسلامتي وصحة الآخرين الذين يعانون من الحساسية الغذائية الشديدة ليست مهمة، ليس لدي سيطرة على حساسية الجوز والخطر الذي يمثله على حياتي إذا كنت سأصاب بحساسية مفرطة".

وأضافت: "أقل ما كان يمكن أن تفعله شركات الطيران هو أن تأخذ هذه الحالة الصحية على محمل الجد، بإصدار الإعلانات المناسبة واستبدال المكسرات بوجبة خفيفة أخرى".