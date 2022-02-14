القيادي البطش لـ"فلسطين اليوم":اتصالات مع مصر بشأن الشيخ جراح وتوجه لفعل جماهيري شرق غزة

أكد القيادي خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الاثنين 14/2/2022، أن حركته أجرت اتصالات هاتفية مع المسؤولين المصريين بشأن مايجري في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، لافتاً إلى توجه الفصائل بغزة للفعل الجماهيري شرق غزة.

وشدد القيادي البطش في حوار مع مراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قادرة وجاهزة للبدء في معركة جديدة إذا تطلب الأمر رداً على مايجري.

واعتبر البطش، أن تهديدات الاحتلال لقطاع غزة في أعقاب مايجري في الضفة والقدس يؤكد على وحدة المعركة والمقاومة والسكان والأرض، مشدداً على أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه مايجري.