وسط أجواء متوترة ..مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"

اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين 14/2/2022، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وسط أجواء متوترة لما تشهده منطقة الشيخ جراح .

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، خصوصًا في المنطقة الشرقية منه.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.