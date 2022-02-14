حمدونة : ملفات الأسرى ساخنة وتحتاج لاستراتيجية داعمة على كل المستويات

ناشد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الاثنين 14/2/2022 المؤسسات الرسمية والأهلية والمتضامنين فلسطينياً وعربياً ودولياً بتبني خطة استراتيجية لدعم نضالات الأسرى فى مواجهة ممارسات إدارة السجون وقراراتها الأخيرة التى تمس جوهر حياة الأسرى وحقوقهم الأساسية والانسانية ، ومقاطعة محاكم الاحتلال وخطوات نضالية أخرى لمواجهة الاعتقال الادارى ، واطلاق حملة ( الحياة حق ) لمناصرة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.

وأشار حمدونة لعدة قضايا ساخنة فى السجون وعلى رأسها مواجهة البوابات الالكترونية وتقليص الفورة " النزهة " والفحص الأمني ، والنقل التعسفى كل فترة للأسرى المؤبدات، والمرضى وعلى رأسها قضية الأسير ناصر أبو حميد ، والإداريين ، ودعا الجهات الرسمية والأهلية لبذل كافة الجهود على ثلاث أصعدة " اعلامية وقانونية وجماهيرية " لمناهضة سياسات سلطات الاحتلال بحق الأسرى ، مشددًا على المستوى القانونى لتثبيت مكانتهم القانونية كطلاب حرية استناداً إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحق تقرير المصير وفق توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة التى نادت لاحترام وتأمين ممارسة هذا الحق ، ودحض الرواية الإسرائيلية بتصوير الأسرى كارهابيين وسجناء على خلفية جنح ومخالفات ، مؤكداً على الإجماع القانوني والقيمي والأخلاقي والإنساني المتفق عليه ، والتأكيد على حقوقهم الإنسانية ، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى.

وأكد على الدور الإعلامي الذى يتجاوز التقليد ومحاكاة الذات بل بتدويل ملف الأسرى والتعريف بقضيتهم ، ومواجهة الماكنة الإسرائيلية بلغات متعددة وبشكل إبداعي لا يقتصر على الخبر ، وباستخدام كل أشكال التكنولوجيا والسوشيال ميديا ، في أعقاب الهجمة غير المسبوقة عليهم داخلياً وخارجياً لتشويه نضالاتهم .