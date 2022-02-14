10 منظومات دفاعية وصاروخية متطورة تكشف عنها وزارة الدفاع الايرانية

أزاح الجيش الإيراني الستار عن 10 منظومات دفاعية صاروخية متطورة وذخائر في مجال القتال البري صنعها مختصون في مؤسسة الصناعات الدفاعية.

وتشمل المنظومات الدفاعية أنواعًا مختلفة من الصواريخ الدفاعية بمواصفات وإحداثيات مختلفة مصممة وفقاً لمتطلبات الدفاع، بالإضافة إلى الذخيرة الذكية بعيدة المدى والدقيقة والمدفعية، مما يزيد من المدى والدقة في تدمير الأهداف.

وهنّأ وزير الدفاع الايراني محمد رضا أشتياني في الحفل الذي أقيم أمس الاحد بحضور مساعدي ومدراء الصناعة الدفاعية في منظمة الصناعات الدفاعية، بأعياد انتصار الثورة الاسلامية وإحياء ذكرى ألف شهيد من شهداء قطاع الصناعة الدفاعية وقال، إن الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم وبفضل دماء الشهداء وتوصيات القائد العام للقوات المسلحة باتت قوة خالصة في غرب آسيا وقوة مؤثرة على الصعيد الدولي.

وأضاف أشتياني أن البشر يبحثون دائمًا عن حياة كريمة، وعلى طول هذا الطريق المحفوف بالمخاطر، يواجهون باستمرار تهديدات مختلفة وقال إن هذا النهج قائم منذ بداية الخلق وسيستمر في المستقبل.

وأشار إلى أن على منظمة الصناعات الدفاعية أن تاخذ دومًا بعين الاعتبار زيادة ذكاء ونطاق أنظمة الدفاع كاستراتيجية رئيسية، ولفت الى انه في ظل الجهود المبذولة في هذه المنظمة اليوم، تم ترجمة نهج" طلقة واحدة لكل هدف "والاشتباك العملاني في فاصلة ابعد بفضل الله في 10 انظمة دفاعية المنتجة وطنيا .

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية يوم السبت تصنيع طائرتين جديدتين دون طيار، وضمهما إلى الأسطول الجوي لقواتها المسلحة، كما أزاح قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري، الستار عن غواصات وزوارق جديدة.

وقال العميد أشتياني مما لا شك فيه أن صناعة الطائرات المسيرة هي إحدى النقاط الموثوقة في زيادة اقتدار والبنية الدفاعية للجمهورية الإسلامية الايرانية.

وذكر أن أربعة عقود مرت على انشاء هذه الصناعة المحلية في مجمع صناعة الطيران التابع لوزارة الدفاع، مضيفًا: "اليوم نشهد تبلور وازدهار هذه الصناعة وظهور إنجازات تشغيلية جديدة في هذه الصناعة ".

وقال وزير الدفاع إن "الطائرات المسيرة" هي إحدى الركائز الأساسية للقدرات القتالية والعملياتية للقوات المسلحة. وهذا المنتج الاستراتيجي، باعتباره أحد الأنظمة الرئيسية في جميع المشاهد البرية والجوية والبحرية وما إلى ذلك له دور عملي ورئيسي.

وفي إشارة إلى الطائرات المسيرة المتقدمة التي تم الكشف عنها في معرض الإنجاز للطائرات المسيرة، قال: "إن الدخول في إنتاج أجيال متقدمة للغاية من الطائرات المسيرة تعبر عن إرادة وإيمان وزارة الدفاع بـ شعار " نحن نستطيع" ".

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري وقائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني أمير علي حاج زاده، كشفا خلال زيارتهما لإحدى قواعد صواريخ أرض - أرض التابعة للحرس الثوري عن الصاروخ بعيد المدى "خيبر بريكر" كأحدث صواريخ استراتيجية يستطيع إصابة الأهداف في نطاق 1450 كيلومترًا".

وأضافت مصادر أن "الصاروخ بعيد المدى ودقيق يعمل على الوقود الصلب وفي مرحلة الهبوط لديه القدرة على المناورة لاختراق الدرع الصاروخي وتصميمه الأمثل أقل من وزنه مقارنة بالنماذج المماثلة بمقدار الثلث واخترال وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس".