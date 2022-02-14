آليات الاحتلال تتوغل شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة

توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين 14/2/2022، بشكل محدود في شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بتوغل عدد من آليات الاحتلال خارج السياج الفاصل شرق بلدة القرارة شرق خانيونس.

وتتوغل آليات الاحتلال العسكرية بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

ويضاف هذا التوغل إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لاحتواء التصعيد الأخير الذي تم برعاية قطرية ومصرية يوم 31 آب/أغسطس 2020.