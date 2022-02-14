الجرائم تزداد.. مقتل شاب بالرصاص في الرملة

قُتل الشاب فادي العبرة (34 عاما)، اليوم الإثنين 14 فبراير 2022، في جريمة إطلاق نار في حي الجواريش في مدينة الرملة بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

وفتحت "شرطة" الاحتلال التي وصلت قواتها إلى مكان الجريمة تحقيقا وتجري عملية بحث عن مشتبهين.

وأعلن طاقم طبي عن مقتل الشاب في موقع الجريمة، فيما عُثر على الشاب القتيل داخل سيارة في حي الجواريش في الرملة.

ومطلع الأسبوع الماضي، قُتل زيد جاروشي (30 عاما) في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الرملة.

وأفاد شهود عيان أن الجريمة وقعت بالقرب من المسجد في حي الجواريش.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام 2021؛ 111 ضحية بينها 16 امرأة؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين، و11 قتيلا في المجتمع العربي بينهم ثلاثة من الرملة منذ مطلع العام الجاري 2022,

وتبين من المعطيات والإحصائيات المتوفرة، أن جرائم القتل في المجتمع العربي ازدادت بشكل مقلق للغاية، غالبيتها اقتُرفت باستخدام السلاح الناري وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين، والآلات الحادة، والدهس، وغيرها.