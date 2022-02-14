دعاء اليوم السابع من رمضان 2022.. ثواب هذا الدعاء، يترقب المسلمون حول العالم، حلول شهر رمضان المبارك، فهو يعد ضيف عزيز على قلوب وصدور المسلمين، فهو يحمل في جعبته رزمة من الخيرات، كما تكثر الأدعية الرمضانية وقراءة القرآن الكريم، والكثير من الأعمال الصالحة، وصلة الأرحام، وبهذه الأشياء يتقرب المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، فتتضاعف حسناته وتذهب سيئاته، ويبحث الناس في هذا الشهر عن فضائل الدعاء والثواب الذي سيعود عليهم من الأدعية.

تبقى أقل من شهرين على حلول شهر رمضان الفضيل، لذلك يبحث المسلمون من هذه الأيام عن دعاء اليوم السابع من رمضان 2022.. ثواب هذا الدعاء، لما يحمله من ثواب عظيم على المسلم، فهذه الأدعية يمكن أن تجلب الرزق والصحة وتبعد كل مكروه عن المسلم الصائم، لهذا السبب يبحث فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عن أدعية رمضان ونشرها لمتابعيه، لتعم الفائدة والثواب عليهم.

دعاء اليوم السابع من رمضان 2022.. ثواب هذا الدعاء

شهر رمضان يحمل طقوسا تختلف عن أشهر السنة الأخرى، فتكثر فيه صلة الأرحام والزيارات الرمضانية للأقارب والأًصدقاء والأحباب، وفيه يتفقد المسلمون بعضهم بعضا، فلكل زيارة وصلة رحم أجر كبير لصاحبها عند الله سبحانه وتعالى، فالرسول أمر بصلة الأرحام وزيارة الأقارب.

وعادة ما يشرع المسلم بقراءة القرآن والأدعية والابتهالات ما بعد صلاة العصر حتى آذان المغرب، ففي هذه الساعات القصيرة يحاول قراءة العديد من السور، وأداء مئات الأدعية التي يمكن أن تغفر له وتزيد من حسناته.

ويشرع الناس طيلة الثلاثين يوما من الشهر الفضيل بأداء التراويح بعد صلاة العشاء مباشرة، وعادة ما تكون ثمان ركعات، ففيها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى.

دعاء اليوم السابع من رمضان 2022

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله:

" اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى صِيَامِهِ وَ قِيَامِهِ، وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وَ آثَامِهِ، وَ ارْزُقْنِي ذِكْرَكَ وَ شُكْرَكَ بِدَوَامِ هِدَايَتِكَ يَا هَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ ".

ثواب هذا الدعاء

"مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ فِي الْجَنَّةِ مَا يُعْطَى الشُّهَدَاءُ والسُّعَدَاءُ والْأَوْلِيَاءُ".