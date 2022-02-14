"مهجة القدس": الأسيران كليبي وصوالحي يدخلان عاميهما الـ (20) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسيران محمود عطية حسن كليبي (40 عامًا) من بلدة شويكة بمحافظة طولكرم بالضفة المحتلة، وفهد عبد الله محمد صوالحي (41 عامًا) من مخيم بلاطة بمحافظة نابلس بالضفة المحتلة؛ أنهيا تسعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخلان اليوم عامهما العشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلتهما بتاريخ 14/02/2003م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحق المجاهد محمود كليبي حكمًا بالسجن المؤبد؛ بالإضافة إلى ثلاثين عامًا، وبحق المجاهد فهد صوالحي حكمًا بالسجن المؤبد سبع مرات؛ بالإضافة إلى خمسين عامًا بتهمة انتمائهم لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير محمود كليبي ولد بتاريخ 29/01/1982م، أما الأسير فهد صوالحي ولد بتاريخ 04/07/1981م، وهما أعزبان، ويقبع الأسيران كليبي وصوالحي حاليًا في سجن نفحة الصحراوي.