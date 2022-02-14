حصيلة وفيات وإصابات فيروس كورونا في قطاع غزة

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين 14/2/2022، موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأجرت وزارة الصحة، 4647 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فسجلت 4 وفيات و( 1776) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 1115 حالة جديدة .

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 235246 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 35590 حالة، واجمالي المتعافين 197823 حالة ، واجمالي الوفيات 1833 وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 215 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 117 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 608201 شخص