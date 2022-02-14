سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الإثنين 14 فبراير 2022، لا يمر يوم دون أن تتوجه أنظار الناس في سوريا صوب شاشات البورصة المحلية والدولية للاطلاع على سعر العملات الأجنبية بشكل عام وخصوصا سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، حيث تتفاوت تشهد سعر العملات صعودا وهبوطا مقابل بين فينة وأخرى، وذلك وفق الأحداث والمعطيات السياسية والاقتصادية في البلاد، فالاستقرار السياسي يدفع إلى رفع سعر العملة الوطنية في أي بلد مقابل العملات الأجنبية، والعكس صحيح.

ويعد الاقتصاد من أهم اركان وأساسيات الدولة، وقوة اقتصادها يدلل على قوتها، وفهي التي تتحكم بقراراتها الداخلية والخارجية، لهذا السبب يبحث المواطنون السوريون مطلع كل صباح عن سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الإثنين 14 فبراير 2022، لما له من أهمية كبرى في حياة المواطنين في تلك المناطق، وهو ما توفره لهم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، والتي تسعى جاهدة للاطلاع على شاشات البورصة ونشر سعر العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي في سوريا.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الإثنين 14 فبراير 2022

ويتم التعامل بالعملة الأمريكية في العديد من المعاملات في البلد الشامي، فهي من أهم العملات الأجنبية المتداولة في البلاد، إذ تصدر تلك البلد منتوجاتها المحلية للأسواق الخارجية بالعملة الخضراء، لهذا يلقى سعرها اهتماما كبيرا من التجار والمستثمرين وعشرات الآلاف من المواطنين، الذين يعملون في مجال الصرافة.

ويتفاوت سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية من مكان لآخر، إذ أن سعر الصرف في البنوك والشركات الرسمية، يختلف عن السوق السوداء، ولكن السعر لا يختلف كثيرا، إلا أنه يصب في مصلحة المواطنين أحيانا.

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الإثنين

وتعاني سوريا من حرب أهلية ونزاع منذ نحو عشر سنوات، أدت إلى قتل مئات الآلاف وهدم عشرات آلاف المنازل، وإصابة وتشريد الملايين من السكان في تلك المنطقة، وهو سبب يعمل على انهيار الاقتصاد السوري وكذلك هبوط العملة الوطنية في هذا البلد.

سعر الدولار في سوريا اليوم

وارتفع سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 3600 ليرة للشراء، 3635 ليرة للبيع.