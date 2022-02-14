بالفيديو عضو الكنيست بن غفير يعود لفتح مكتبه في الشيخ جراح

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:50 ص
14 فبراير 2022
عضو الكنيست بن جفير يعود لفتح مكتبه في الشيخ جراح
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عاد الإرهابي عضو الكنيست بن غفير عاد صباح اليوم الاثنين 14/2/2022، لفتح "مكتبه" أمام بيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

كما هاجم بن غفير ما يعرف وزير الأمن الداخلي الذي أوعز للشرطة في الليل لطرده وتفكيك "مكتبه" وقال عنه" شو هالصفر ".

ويشهد حي الشيخ جراح توتراً كبيراً واشتباكات عنيفة ومواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال.   

 

 

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