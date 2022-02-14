بالفيديو والصور : لحظة تفجير منزل الأسير محمود جرادات في سيلة الحارثية 

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:27 ص
14 فبراير 2022
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بالفيديو : لحظة تفجير منزل الأسير محمود جرادات في سيلة الحارثية 

 

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