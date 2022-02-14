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بالفيديو والصور : لحظة تفجير منزل الأسير محمود جرادات في سيلة الحارثية
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:27 ص
14 فبراير 2022
بالفيديو : لحظة تفجير منزل الأسير محمود جرادات في سيلة الحارثية
#سيلة الحارثية
#محمد جرادات
#تفجير منزل الاسير
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