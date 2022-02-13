"هذا هو السبيل لردع الاحتلال.. "

الجهاد تبرق بالتحية للمقاومين في جنين.. وتشيد باستبسالهم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:18 م
13 فبراير 2022
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أشاد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية طارق عز الدين، مساء اليوم الأحد، باستبسال المقاومين في جنين، وبتصديهم لجنود الاحتلال، الذين حالوا اقتحام بلدة السيلة الحارثية التابعة لمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة.

ووجه المتحدث باسم حركة الجهاد، التحية للمقاومين في جنين، الذين تصدوا بكل بسالة وثبات لقوات الاحتلال التي حاولت اقتحام بلدة السيلة الحارثية.

وأكدَّ عز الدين، على أن اتساع المقاومة وتطورها في الضفة هو الرد الأقوى على جرائم الاحتلال. ودعا أبناء الشعب الفلسطيني؛ للوحدة والتلاحم والوقوف صفاً واحداً خلف خيار المقاومة.

وأهاب المتحدث باسم الجهاد، بالشباب الثائر للرباط والتصدي لاقتحامات الاحتلال، مشيراً إلى أن "هذا هو السبيل لردع الاحتلال، وحماية المدن والقرى، والبلدات والمخيمات، وإنهاء استباحة الضفة من قبل العدو ".

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