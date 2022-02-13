واشنطن تبلغ "إسرائيل" بموعد الغزو الروسي لأوكرانيا

أفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد 13-2-2022، بأن واشنطن أبلغت "إسرائيل" بموعد الهجوم الروسي المحتمل على الأراضي الأوكرانية.

وحسب قناة الـ13 العبرية، فإن واشنطن أبلغت "إسرائيل" أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ بعد غد الثلاثاء أو الأربعاء، وأن الحكومة "الإسرائيلية" سرّعت جهودها لإجلاء "الإسرائيليين" من أوكرانيا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن احتمال قيام روسيا بعمل عسكري ضد جارتها الغربية بات وشيكاً وعالياً بما يكفي لسحب الكثير من موظفي السفارة الأميركية في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال البيت الأبيض في بيان له :"إن بايدن بحث مع بوتين خلال الاتصال الذي استمر لساعة من الزمن مستجدات الوضع في أوكرانيا، في خطوة لنزع فتيل التوتر بشأن الملف الأوكراني.

من جهته، قال الكرملين إن بوتين اتفق مع بايدن على مواصلة الحوار، وأضاف "أن الحوار بين الرئيسين كان متوازنا وعمليا، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي استنكر خلال الاتصال مع بايدن ما وصفها بالمعلومات المزيفة حول الغزو الروسي المزعوم لأوكرانيا".

وكانت أوكرانيا أكدت على استعدادها للتصدي لأي هجوم محتمل، وتوعدت القوات الروسية بالجحيم، وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال :"إن جيش بلاده مستعد لصد العدو في أي لحظة على عكس ما حدث في 2014، في إشارة إلى احتلال روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية".