"الجهاد الإسلامي": سجون الاحتلال تشهد حالة من الغليان والأسرى قرروا اتخاذ خطوات تصعيدية

أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ياسر مزهر، اليوم الأحد، أن سجون الاحتلال تشهد حالة من الغليان حيث إن مصلحة السجون تنغص على الأسرى في حياتهم اليومية داخل السجون، موضحًا أن الأسرى أقروا خطوات تصعيدية من إغلاق الأقسام، وسيكون يوم غد هو يوم إضراب مفتوح عن الطعام في كافة السجون.

وقال مزهر: إن "هناك تدهور كبير على حالة الأسير ناصر أبو حميد، وكوكبة من الأسرى المرضىح بسبب تعمد الاحتلال الإسرائيلي تطبيق سياسية الإهمال الطبي المتبع اتجاه الأسرى"

واضاف: إن " الأسرى المرضى هي قضية الكل الفلسطيني، وهي من الملفات الصعبة في سجون الاحتلال".

وشدّد مزهر، على أنه "لن تترك حركته الأسرى الأبطال لقمة سائغة للاحتلال المجرم"، مشيرًأ إلى أن حركته تتواصل مع المؤسسات الدولية داخل وخارج قطاع غزةن وأنها تتحدث يوميا عن الأسرى الأطفال والأسرى المرضى.

وبيّن أن الحركة " في انعقاد دائم لترتيب حملات مساندة للأسرى في سجون الاحتلال، ولدينا برنامج في لجنة الأسرى لدعم أسرانا الأبطال".

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، مساء اليوم، بأن الأسرى الفلسطينيين قرروا إرجاع وجبات الطعام، احتجاجا على سياسات "إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية".

وأوضح إعلام الأسرى، أن الأسرى قرروا إرجاع وجبات الطعام غدا الإثنين، واعتباره يوم غضب داخل السجون احتجاجا على الإجراءات العقابية بحقهم.