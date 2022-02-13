بالفيديو كتيبة جنين تستهدف تمركز لجنود الاحتلال من نقطة صفر

أعلنت كتيبة جنين، مساء اليوم الأحد، مسؤوليتها عن استهداف تمركز لجنود الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفادت كتيبة جنين، بأن مجاهديها أطلقوا النار نحو جنود الاحتلال، مشيرةً إلى وقوع إصابات بشكل مباشر في صفوف العدو.

وأفاد موقع "0404" العبري، بوقوع اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وجيش الاحتلال خلال نشاط عسكري في السيلة الحارثية.

وتواصل قوات الاحتلال هجمتها المسعورة إزاء المواطنين في حي الشيخ جراح، في محاولة منها لإخلائهم، وإحكام السيطرة على منازلهم، في إطار البرنامج التهويدي الذي يستهدف المدينة المقدسة.