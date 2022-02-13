القيادي عدنان: الشعب الفلسطيني لن يترك أصحاب منازل الحارثية والشيخ جراح لوحدهم

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، اليوم الأحد، إن "العدوان الإسرائيلي على حي الشيخ جراح في القدس والسيلة الحارثية في جنين، هو عدوان على كل الشعب الفلسطيني وأرضه".

وأضاف عدنان، أن الشعب الفلسطيني " قادر على اجتراح المآثر، والبطولات دفاعاً عن أرضنا وأهلها ومقدساتها".

وأشار القيادي في "الجهاد الإسلامي "، إلى أن عائلتا جرادات وسالم في الحارثية والشيخ جراح نموذج للمقاومةن والتشبث بالحق الفلسطيني، مشدّدًا على أن الشعب الفلسطيني "لن يترك أصحاب منازل أبطال الحارثية لوحدهم، وسيبنيها رغم أنف الاحتلال".

ولفت إلى أن الاحتلال يستغل الحدث الدولي والتصعيد العسكري الروسي الأوكراني؛ لتمرير جرائمه في القدس والضفة والنقب المحتلتين.

واعتدى جنود الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم، على عائلة سالم بحي الشيخ جراح في القدس. وشهد الحي مواجهات واشتباكات عنيفة بين المواطنين وجنود الاحتلال أدت لإصابة المواطنة فاطمة سالم.

وتأتي تلك الاعتداءات "الإسرائيلية" على أهالي الشيخ جراح، تحت حجج واهية، في مساعٍ من الاحتلال للسيطرة على الحي، وطرد سكانه الأصليين، لصالح المستوطنين، وفي إطار تهويد مدينة القدس.