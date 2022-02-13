نادي الأسير: تدهور خطير على صحة الأسير ناصر أبو حميد

أكد نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، بأن تدهوراً خطيراً طرأ على صحة الأسير ناصر أبو حميد ظهر اليوم وتم نقله من عيادة سجن "الرملة" إلى طوارئ مستشفى "برزيلاي".

وأشار نادي الأسير إلى أنه طوال اليوم انتشرت العديد من الأخبار حول تدهوُر وضع ناصر الصحي، فيما حاولت "مصلحة السجون" التكتم على ذلك مدعين أنه في عيادة السجن.

جاء ذلك عقب تواصل المحامي "بن مرمريلي" مع إدارة مستشفى "برزيلاي"، والذي طلب زيارة ناصر في المستشفى لكن تم تجاهل طلبه تماماً، وأكد إنه سيتوجه غداً لمقابلة ناصر والتعرف على حقيقة الأوضاع الصحية التي طرأت سواء سمحت إدارة السجون بذلك أم لم تسمح.

ولفت النادي إلى أنّ إدارة السجون نقلت الأسير أبو حميد قبل أسبوعين إلى عيادة "سجن الرملة" رغم خطورة وضعه الصحي، وحاجته للمتابعة الطبية الحثيثة.