قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم السيلة الحارثية بجنين

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، مساء اليوم الاحد، بلدة السيلة الحارثية في مدينة جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات معززة من جيش الاحتلال تضم عدد كبير من الآليات والجيبات العسكرية اقتحمت بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين المحتلة.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير محمود جرادات في بلدة السيلة الحارثية وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأشارت إلى وقوع اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وجيش الاحتلال في محيط منزل الأسير محمود جرادات المهدد بالهدم في بلدة السيلة الحارثية بجنين.

من جانبها قالت القناة 14 العبرية: "إن الجيش "الإسرائيلي" أبلغ الارتباط الفلسطيني بأنه سينفذ عملية هدم لأربع منازل هذه الليلة في السيلة الحارثية غرب جنين".

وكانت هددت قوات الاحتلال منزل الأسير محمود جرادات في وقت سابق بالهدم، بتهمة تنفيذه عملية "حومش" التي قتل فيها أحد المستوطنين نهاية العام الماضي.