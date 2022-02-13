وساطات بين "بينيت" و"بن غفير" لإخلاء مكتبه بالشيخ جراح

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، أن هناك محاولات لإقناع عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير؛ لتفكيك وإخلاء مكتبه من حي الشيخ جراح بالقدس، والذي كان قد وضعه اليوم في الحي.

وقالت القناة الـ14 العبرية :"إن رئيس بلدية القدس موشيه ليون يقوم بالتوسط بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وبن غفير لإقناع الأخير بإخلاء مكتبه من الشيخ جراح لمنع أي تدهور أمني".

ووفقًا للقناة، فإنه سيكون مقابل هذه الخطوة أن تضع الشرطة "الإسرائيلية" حارسًا أمنيًا لعائلة المستوطن التي تدعي تعرضها لهجمات يومية من قبل فلسطينيين.

وفي ذات السياق، زعمت القناة الـ 7 العبرية، بأن الشرطة "الإسرائيلية" فككت مكتب بن غفير في الشيخ جراح بالقدس المحتلة.