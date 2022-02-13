يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، العديد من الأدعية التي يبحث عنها المتابعين لما لها من أهمية للمسلم، وفي هذا المقال نقدم لكم دعاء اليوم السادس من رمضان 2022، الذي ينتظره المسلمون بفارغ الصبر للتقرب والتضرع إلى الله عز وجل.

دعاء اليوم السادس من رمضان 2022

ولاحظ فريق "فلسطين اليوم" زيادة عمليات البحث بشكل كبير عن دعاء اليوم السادس عبر محركات البحث جوجل وغيرها، كما يبحث الكثير من المسلمين عن هذا الدعاء ويحرصون على قراءة الدعاء لنيل الثواب من الله عز وجل والتقرب إليه.

دعاء اليوم السادس من رمضان 2022

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ لَا تَخْذُلْنِي لِتَعَرُّضِ مَعَاصِيكَ، وَأَعِذْنِي مِنْ سِيَاطِ نَقِمَتِكَ وَمَهَاوِيكَ‏، وَ أَجِرْنِي مِنْ مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، بِمَنِّكَ وَ أَيَادِيكَ يَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ".

دعاء اليوم السادس من رمضان 2022

ثواب دعاء اليوم السادس

ولدعاء يوم رمضان ثواب كبير وهو: "مَنْ دَعَا بِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى أَرْبَعِينَ أَلْفَ مَدِينَةٍ، فِي كُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفُ أَلْفِ بَيْتٍ، فِي كُلِّ بَيْتٍ أَلْفُ سَرِيرٍ طُولُ كُلِّ سَرِيرٍ أَلْفُ ذِرَاعٍ، عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ حُورِيَّةٌ لَهَا أَلْفُ ذُؤَابَةٍ يَحْمِلُ كُلَّ ذُؤَابَةٍ سَبْعُونَ خَادِماً".