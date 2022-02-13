الاحتلال يجبر عائلتين على هدم منزلهما ذاتيا في القدس

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عائلتين مقدسيتين، على هدم منزلهما ذاتيّا في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن عائلتي دبش وكركي، المقدسيتين أقدمتا على هدم منزلهما، بعد إخطار بلدية الاحتلال بتغريمهما 200 ألف شيقل كلفة الهدم، إن لم يقوما بهدم منزليهما بشكل ذاتي، بحجة عدم الترخيص.

وأشارت المصادر، إلى أن المنزلين أقيما منذ عام 2012، وأن أحدهم مكون من طابقين وتسكنه عائلتان تضمان 14 فردًا، سيكونون بلا إيواء بعد هدم المنزل.

وتمارس سلطات الاحتلال في إطار مسلسل انتهاكاته المتواصلة عمليات هدم منازل المواطنين في مدينة القدس، في محاولة منها للسيطرة على المدينة المقدسة، وإطباق السيطرة عليها، تحت مزاعم البناء دون ترخيص، وحجج أخرى واهية.