31 إصابة في مواجهات مع قوات الاحتلال في الشيخ جراح

أصيب 31 مواطنأ بجروح، مساء اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة القدس المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 31 مواطنا بجروح خلال مواجهات في حي الشيخ جراح بالقدس.

وأوضح، أن الطواقم الطبية قدمت الإسعافات الأولية للمصابين، مشيراً إلى أن الطواقم الطبية نقلت خمسة جرحى للمستشفى.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة المصور المقدسي رامي الخطيب إثر استهدافه بالقنابل الصوتية خلال تغطيته اعتداءات الاحتلال على الأهالي في حي الشيخ جراح.

واعتدى جنود الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم، على عائلة سالم بحي الشيخ جراح في القدس. وشهد الحي مواجهات واشتباكات عنيفة بين المواطنين، وجنود الاحتلال؛ أدت لإصابة المواطنة فاطمة سالم.

وتأتي تلك الاعتداءات "الإسرائيلية" على أهالي الشيخ جراح، تحت حجج واهية، في مساعٍ من الاحتلال للسيطرة على الحي وطرد سكانه الأصليين، لصالح المستوطنين وفي إطار تهويد مدينة القدس.