إصابتان بجروح في مواجهات مع قوات الاحتلال في الشيخ جراح

أصيب مواطنين بجروح، مساء اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت الهلال الأحمر الفلسطيني، بوقوع إصابتين بجروح بالرأس خلال مواجهات حي الشيخ جراح بالقدس.

وأوضحت الهلال الأحمر، أن الطواقم الطبية قدمت الإسعافات الأولية للمصابين، مشيرةً إلى أن الطواقم الطبية نقلت الجرحى للمستشفى.

واعتدى جنود الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم، على عائلة سالم بحي الشيخ جراح في القدس. وشهد الحي مواجهات واشتباكات عنيفة بين المواطنين وجنود الاحتلال أدت لإصابة المواطنة فاطمة سالم.

وتأتي تلك الاعتداءات "الإسرائيلية" على أهالي الشيخ جراح، تحت حجج واهية، في مساعٍ من الاحتلال للسيطرة على الحي وطرد سكانه الأصليين، لصالح المستوطنين وفي إطار تهويد مدينة القدس.