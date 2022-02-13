الأسرى يقررون إرجاع وجبات الطعام غدا الإثنين واعتباره يوم غضب داخل السجون

أفاد مكتب إعلام الأسرى، مساء اليوم الأحد، بأن الأسرى الفلسطينيين قرروا إرجاع وجبات الطعام، احتجاجا على سياسات "إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية".

وأوضح إعلام الأسرى، أن الأسرى قرروا إرجاع وجبات الطعام غدا الإثنين، واعتباره يوم غضب داخل السجون احتجاجا على الإجراءات العقابية بحقهم.

ويواصل نحو 500 أسير "إداري"، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ44على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة السجون؛ بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها، وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم".

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في أوائل الشهر الماضي، موقفًا جماعيًا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة، والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها، وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.