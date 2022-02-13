الجزائر توقف تصدير النفايات الحديدية بالكامل

أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد، أنها قررت وقف تصدير النفايات الحديدية بالكامل اعتبارا من نهاية مارس المقبل، بتوجيه من الرئيس عبد المجيد تبون.

ووجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء "بتوقيف نهائي لتصدير النفايات الحديدية، بدءا من نهاية مارس المقبل، وتوجيهها نحو السوق الوطنية لدعم الصناعة، ريثما يتم ضبط السوق، وفق دراسة عميقة للصادرات والواردات في هذا المجال".

وقرر الرئيس، تبون، "العمل وفق سياسة صناعية، تضمن حاجيات السوق الوطنية أولا، ثم التصدير ثانيا، وكذلك ضرورة التنسيق المستمر، بين قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة، لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة، للنهوض بالصناعة الكهربائية".