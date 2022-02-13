بالفيديو وصول شاحنات المياه العادمة "الإسرائيلية " لتفريق المواطنين في الشيخ جراح

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الأحد، بوصول شاحنات المياه العادمة "الإسرائيلية "؛ لتفريق أهالي حي الشيخ جراح المعتصمين أمام بيوتهم، رفضاً لسياسات الاحتلال الرامية للاستيلاء على الحي.

ولفتت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع، ومواد كيميائية أخرى لفض المتظاهرين المعتصمين أمام بيوتهم في مواجهة الهجمة المسعورة من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال.

وأشارت قناة كان العبرية، إلى أن قوات الاحتلال بدأت بتفريق الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس بشاحنات ضخ المياه العادمة، وبقنابل الصوت.

وأفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال بدأت بمنع المركبات، والمارة من الوصول إلى حي الشيخ جراح، عقب اندلاع الواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.