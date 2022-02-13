مقاومون يطلقون النار تجاه حاجز "الجلمة" في جنين

أطلق مقاومون، مساء اليوم الاحد، النار تجاه قوات الاحتلال قرب حاجز "الجلمة" في مدينة جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية: أن مقاومون استهدفوا حاجز "الجلمة" شمال جنين بوابل كثيف من الرصاص عدد من القنابل محلية الصنع، نصرةً لحي الشيخ جراح.

ولفتت المصادر، إلى أن المقاومون تمكنوا من الانسحاب من المكان بسلام، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف قوات الاحتلال.

وكان أطلق مقاومون، مساء امس، النار تجاه قوات الاحتلال التي تواجدت قُرب الجدار الفاصل في قرية العَرَقة غرب مدينة جنين في الضفة المحتلة.

ويستهدف المقاومون حواجز ومستوطنات الاحتلال المحيطة بمدينتي جنين ونابلس في أعقاب هجمة المستوطنين المسعورة لمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات هناك.