أهالي الشيخ جراح: لن نتخلى عن أي شبر من أرضنا

قال أهالي حي الشيخ جراح بالقدس، مساء اليوم الأحد :"لن نتخلى عن أي شبر من أرضنا، ولن نعطي الاحتلال شيئاً".

وأضاف أهالي الحي :"مصرّون على الدفاع عن أرضنا رغم اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، وسنبقى نرفع العلم الفلسطيني الذي يمثلنا، والذي يعتبر كل شيء بالنسبة لنا".

وكان قد تجمع عشرات من المواطنين، مساء اليوم، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس في الضفة الغربية المحتلة، رفضاً لقرارات الاحتلال بإخلاء عدد من البيوت في الحي ورفضاً لاستفزازات المستوطنين.

وأصيب طفلٌ واعتقل شابٌ آخر، في مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال ألقت قنابل الصوت تجاه المواطنين في الشيخ جراح، بكثافة، بعد أن تجمهروا في الحي رفضًا لاعتداءات الاحتلال تجاه الأهالي الذي يسعى لطردهم.

وتسعى قوات الاحتلال منذ أشهر للسيطرة على على عدد من المنازل في حي الشيخ جراح، بهدف إحلال المستوطنين المتطرفين مكان السكان المقدسيين الذين يمتلكون هذه البيوت قبل مجيئ الاحتلال لأرض فلسطين.