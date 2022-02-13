إصابة طفل واعتقال آخر بمواجهات مع الاحتلال في الشيخ جراح

أصيب طفلٌ واعتقل شابٌ آخر، مساء اليوم الأحد، في مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة طفل بقنبلة صوتية بعد أن ألقاها جنود الاحتلال نحوه، فيما اعتقلت القوات "الإسرائيلية" الشاب سيف الهلسة من جبل المكبر بعد الاعتداء في حي الشيخ جراح.

وأوضحت المصادر، أن شرطة الاحتلال ألقت قنابل الصوت اتجاه المواطنين في الشيخ جراح، بكثافة، بعد أن تجمهرت في الحي رفضًا لاعتداءات الاحتلال تجاه الأهالي التي تسعى لطردهم.

ودعت قوى وفصائل وطنية وشعبية، الجماهير الفلسطينية إلى المشاركة في مسيرات حاشدة في مدن وقرى الضفة، نصرةً لأهالي الشيخ جراح.

واعتدى جنود الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم، على عائلة سالم بحي الشيخ جراح في القدس. وشهد الحي مواجهات واشتباكات عنيفة بين المواطنين، وجنود الاحتلال أدت لإصابة المواطنة فاطمة سالم.

وتأتي تلك الاعتداءات "الإسرائيلية" على أهالي الشيخ جراح، تحت حجج واهية، في مساعٍ من الاحتلال للسيطرة على الحي، وطرد سكانه الأصليين، لصالح المستوطنين وفي إطار تهويد مدينة القدس.