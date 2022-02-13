الجبهة الشعبية: ما يجري في حي الشيخ جراح هو إجرام إسرائيلي منظم

أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، ماهر مزهر، اليوم الأحد، أن "ما يجري في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، هو "إجرام وإرهاب منظم من حكومة الاحتلال الاسرائيلي التي يرأسها نفتالي بينيت".

وأضح مزهر، أن "ارهاب وبطش قطعان المستوطنين يفرض على الجميع ان نكون أمام مواجهة مفتوحة واشتباك مباشر ودامي مع العدو في كل ارجاء الضفة الباسلة".

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، مزهر: "كفى انتظاراً وآن الأوان للإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية لفرض معادلة جديدة على العدوان المستمر على شعبنا".

ودعا الجماهير الفلسطينية في الضفة وغزة والارض المحتلة عام 48 الى الاستنفار والانطلاق في هبة جماهيرية و شعبية لمواجهة غلاة المستوطنين، وتابع : إنهم "اهون من بيت العنكبوت".

واعتدى جنود الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم، على عائلة سالم بحي الشيخ جراح في القدس. وشهد الحي مواجهات واشتباكات عنيفة بين المواطنين وجنود الاحتلال أدت لإصابة المواطنة فاطمة سالم.

وتأتي تلك الاعتداءات "الإسرائيلية" على أهالي الشيخ جراح، تحت حجج واهية، في مساعٍ من الاحتلال السيطرة على الحي وطرد سكانه الأصليين، لصالح المستوطنين وفي إطار تهويد مدينة القدس.