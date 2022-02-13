حبيب يدعو لتكثيف الجهود في الدفاع عن الشيخ جراح والقدس من تغول الاحتلال

دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشيخ خضر حبيب، اليوم الأحد، جميع مكونات وأطياف الشعب الفلسطيني بتكثيف الجهود في الدفاع عن حي الشيخ جراح والقدس التي تواجهان سياسة الاقتلاع من حكومة الاحتلال "الإسرائيلية"، لإحلال المستوطنين وبناء البؤر الاستيطانية.

وأكد القيادي حبيب، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن تصعيد الأوضاع في حي الشيخ جراح وهو نتاج "للسياسة الإسرائيلية" المستمرة في تنفيذها منذ عام 1984، والهادفة لاقتلاع الفلسطينيين من ديارهم لصالح المستوطنين.

وقال، خضر حبيب: إن "الاحتلال ماضٍ في تصعيد الأوضاع في القدس والضفة المحتلتين ويسابق في فرض وقائع جديدة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن الانقسام الفلسطيني وتقاعس السلطة عن دورها في حماية الفلسطينيين إضافة إلى هرولة بعض حكام الدول العربية إلى التطبيع مع الاحتلال، تعد عوامل تشجع العدو في تصعيد إجرامه وتنفيذ مخططاته التهويدية والاستيطانية بحق المواطنين العزل والأرض.

وأوضح حبيب، أن المواجهة الحقيقة مع العدو تترتب أن تكون من داخل القدس ومدن وقرى الضفة في تكثيف أعمال المقاومة ضد جيش الاحتلال الذي يستبيح الأرض والدم الفلسطيني يوميًا.

وحذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم، في بيان لها، الاحتلال "الإسرائيلي" من تفجر الأوضاع برمتها بسبب تكرار اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال على أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأوضحت حركة الجهاد، أن العدوان الصهيوني يتواصل على أهالي حي الشيخ جراح، محملةً الاحتلال كامل المسؤولية عمّا يتعرض له سكان الحي.

واعتدى جنود الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم، على عائلة سالم بحي الشيخ جراح في القدس. وشهد الحي مواجهات واشتباكات عنيفة بين المواطنين وجنود الاحتلال أدت لإصابة المواطنة فاطمة سالم.

وتأتي تلك الاعتداءات "الإسرائيلية" على أهالي الشيخ جراح، تحت حجج واهية، في مساعٍ من الاحتلال السيطرة على الحي وطرد سكانه الأصليين، لصالح المستوطنين وفي إطار تهويد مدينة القدس.