مركز "أطلس" يصدر كتابًا عن الجيش والمنظومة العسكرية "الإسرائيلية" للدكتور حمدونة

أصدر مركز أطلس للدراسات والبحوث كتاباً باسم " الجيش الاسرائيلى مركبات القوة والانحطاط للمختص بالشأن الاسرائيلى الأسير المحرر الدكتور رافت حمدونة ، وتكمن أهمية الكتاب في كونه يسلط الضوء على نظرية الأمن القومى الاسرائيلى، والجيش وشيفرته الأخلاقية ، والميزانية السرّية له ، ومكانة دولة الاحتلال عسكريا على المستوى الدولى ، وقيادة الجبهة الداخلية، وقانون التجنيد ، والرتب العسكرية، وهيكلية الجيش وقدرة القوات البرية ، والجوية ، والبحرية ، والامكانيات التكنلوجية وشبكة السايبر، والأسلحة الكيماوية ، والوحدات الخاصة في الجيش الإسرائيلي ، ومركبات القوة والضعف للمنظومة العسكرية الاسرائيلية .

ومؤلف الكتاب الدكتور رأفت حمدونة أمضى في السجون الاسرائيلية خمسة عشر عامًاً متواصلة ، وحصل خلال الاعتقال من الجامعة العبرية على البكالوريوس فى علم الاجتماع والعلوم الإنسانية، وحصل ما بعد التحرر على الماجستير فى الدراسات الإقليمية تخصص دراسات إسرائيلية من جامعة القدس " أبو ديس " ، وعلى الدكتوراه في " العلوم السياسية " من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة .

والكاتب حمدونة له عشرة مؤلفات منها ( الجوانب الإبداعية للأسرى الفلسطينيين الصادر عن وزارة الإعلام الفلسطيني في العام 2018 ، وكتاب الإدارة والتنظيم للأسرى الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين بمعية رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدرى أبو بكر ، وكتاب نجوم فوق الجبين بمعية الأسير المحرر محمد أبو جلالة، وأربعة روايات " عاشق من جنين ، الشتات ، قلبي والمخيم ، لن يموت الحلم " ، وكتيب ما بين السجن والمنفى حتى الشهادة ، وصرخة من أعماق الذاكرة ) ، والكاتب عضو في نقابة الصحفيين واتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين ، ونقابة المدربين الفلسطينيين P.T.A واتحاد نقابات المدربين العرب ، وهو مختص بشؤون الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة .

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