للمرة الرابعة.. ريال مدريد يغري بوكيتينو

كشف تقرير صحفي فرنسي، عن خطط نادي ريال مدريد للتعاقد مع ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، تحسبا للإطاحة بالمدير الفني الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت صحيفة "ليكيب"، في تقرير لها قبل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، إلى أن النادي الإسباني حاول التعاقد مع ماوريسيو بوكيتينو، في مناسبات متعددة.

وأضافت "تواصلت إدارة الريال 3 مرات على الأقل مع بوكيتينو، الأولى في 2017 بعد قيادة توتنهام هوتسبير للمركزين الثاني والثالث في موسمين متتاليين بالدوري الإنجليزي".

وتابعت "في يناير/كانون ثان 2021، فور تعاقد باريس سان جيرمان مع بوكيتينو مباشرة، تصدر المدرب الأرجنتيني قائمة رئيس مدريد فلورنتينو بيريز ليحل محل زين الدين زيدان، في ظل تعثر المدرب الفرنسي بخسارة بطولتين".

ولفتت "ليكيب"، أيضا إلى أنه في الصيف الماضي، بعد رحيل زيدان للمرة الثانية، كان بيريز مهتمًا مرة أخرى ببوكيتينو، بعد أن علم بعدم ارتياحه في باريس.

لكن رئيس النادي الملكي تخلى عن الفكرة في النهاية، ليقينه بأن ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، لن يترك ماوريسيو بوكيتينو.

وختمت الصحيفة تقريرها بأنه مع احتمال مغادرة بوكيتينو لباريس في الصيف، قد يفتح مسؤولو النادي الملكي خط المفاوضات مجددا مع الأرجنتيني، إذا فشل أنشيلوتي في تحقيق طموحات النادي بنهاية الموسم.