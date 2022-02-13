تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم أمام إسبانيول (بث مباشر)

تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم أمام إسبانيول، يستقبل ملعب كورنيا-إل برات، مباراة هامة وقوية تجمع بين برشلونة وإسبانيول، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني، في ديربي مقاطعة كتالونيا، وعلى أثر ذلك رصد "فريق فلسطين اليوم"خلال الساعات الماضية، عمليات بحث كثيرة من قبل عشاق الفريق الاسباني وكذلك الدوري الاسباني لتشكيل برشلونة والمتوقع والقناة الناقلة للمباراة.

تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم أمام إسبانيول

استعاد فريق برشلونة معنوياته العالية بعد الفوز الكبير على أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين، وسيعمل مساء اليوم أمام إسبانيول في الديربي على مواصلة تلك المسيرة الإيجابية مؤخراً بانتصار ثالث على التوالي ضمن منافسات الدوري الإسباني.

موعد مباراة إسبانيول وبرشلونة

موعد مباراة إسبانيول وبرشلونة هو الأحد الموافق 13 فبراير 2022، على ملعب كورنيا-إل برات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيول وبرشلونة

لدى شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإسباني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك فكالعادة ستُذاع المباراة عبر شاشتها على القناة الأولى.





المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إسبانيول - برشلونة الأحد 13 فبراير 2022،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 كورنيا-إل برات

تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم أمام إسبانيول

وستكون هناك فرصة للمهاجم الجابوني بيير ايميريك أوباميانج للعب المباراة منذ الدقيقة الأولى إلى جانب فيران توريس وهو أحد صفقات يناير المثيرة أيضاً.

تشكيل برشلونة المتوقع (4\3\3): تيرشتيجن – ديست – بيكيه – أراوخو – ألبا – بيدري – بوسكيتس – دي يونج – أداما – أوباميانج – توريس.

بث مباشر مباراة برشلونة وإسبانيول هنــــــــــــــا