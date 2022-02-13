طالع سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد 13 فبراير 2022

استقر سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 13 فبراير/شباط 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

استقر سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 3590 ليرة للشراء، و3625 ليرة للبيع، وهي الأسعار نفسها في ختام تداولات أمس السبت.

بلغ سعر اليورو في سوريا اليوم الأحد، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، 4070 ليرة للشراء، و4115 ليرة للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية، 4859 ليرة للشراء، و4917 ليرة للبيع.

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية "السوداء" اليوم الأحد، نحو 955 ليرة للشراء، و967 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق "السوداء" اليوم الأحد، نحو 975 ليرة للشراء، و987 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 11872 ليرة للشراء، و12013 ليرة للبيع.