الاحتلال يعتقل شابين من بلدة كفر جنوب نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، شابين بالقرب من بلدة كفر قليل جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين زعيم منصور من بلدة كفر قليل، وصالح الطيطي من مخيم بلاطة، خلال تواجدهما في جبال البلدة القريبة من مستوطنة "براخا"، وذلك عقب إطلاق النار صوبهما دون اصابة أيا منهما.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال تدعي انهما احرقا خيمة نصبها المستوطنون في المنطقة.

يذكر أن قوات الاحتلال "الإسرائيلية"، قد شنت فجر اليوم الاحد 13 فبراير ، حملة اعتقالات طالت ستة مواطنين في القدس والضفة المحتلة .

الاعتقالات من نابلس طالت، عدنان صلاح، وإبراهيم حسونة الذي جرى الإفراج عنه لاحقًا.

وشملت الاعتقالات أيضًا، أربعة مواطنين من محافظة القدس، وهم: حسام الصطافي من بلدة الرام، ومن مدينة القدس الطفل زين الدين مهنا، وكذلك معتز السعو، وحيدر عماد النشاشيبي.