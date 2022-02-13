5 طرق بسيطة لخفض ضغط الدم المرتفع

يُعد ارتفاع ضغط الدم مساهماً رئيسياً في وفاة ما يقرب من 18 مليون شخص حول العالم كل عام.

وعلى الرغم من أن هناك عددا من الأدوية الشائعة التي يلجأ إليها المرضى للسيطرة على مستويات ضغط الدم لديهم، فإن هناك بعض العلاجات البديلة التي يلجأ إليها البعض. وفيما يلي خمس طرق بسيطة تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع وفقاً لدراسة جديدة نُشرت في موقع "StudyFinds" الأمريكي.

ممارسة تمارين اليقظة الذهنية

يُعرف أسلوب تصفية العقل والتركيز على اللحظة الحالية باسم تدريب اليقظة الذهنية، والذي تظهر الدراسات أنه يمكن أن يكون مفيداً لمرضى ضغط الدم لأنه يحسن التحكم في الانتباه وتنظيم المشاعر والوعي الذاتي بالعادات اليومية، وقد وجدت الدراسة التي نشرها الموقع أنه أدى لحدوث تحسن كبير في قراءات ضغط الدم للمشاركين.

المشي 10 آلاف خطوة كل يوم

وجدت الدراسة، التي أجريت في جامعة "براون" الأمريكية، أنه كلما زاد عدد الخطوات التي يمشيها الشخص كل يوم، زادت احتمالية حفاظه على ضغط الدم وصحة القلب، إذ تتبعت أكثر من 600 شخص طُلب منهم ارتداء ساعة ذكية لتسجيل قراءات ضغط الدم أسبوعياً لعدة أشهر، وأظهرت النتائج انخفاض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 0.45 نقطة لكل 1000 خطوة يتخذها مستخدمو الساعة الذكية كل يوم، وفي ضوء ذلك، فإن المشي 10 آلاف خطوة في اليوم يخفض ضغط الدم بأكثر من أربع نقاط.

تناول الشاي والكاكاو والأطعمة الغنية بالفلافانول

تقول الدراسة إن الطريقة الأخرى التي يمكن للمرضى من خلالها تقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم هي تعديل نظامهم الغذائي، إذ وجدت أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الفلافانول بما في ذلك التفاح والتوت والكاكاو والشاي لها علاقة قوية بخفض ضغط الدم.

وفحصت الدراسة الأنظمة الغذائية لأكثر من 25 ألف شخص لمراقبة ما يأكله كل مشارك إلى جانب تسجيل قراءات ضغط الدم، وكشفت النتائج أن الأشخاص الأكثر تناولاً لمادة الفلافانول لديهم ضغط دم أقل من أولئك الذين يتناولون القليل منها.

شرب عصير التوت

أظهرت الدراسة أن شرب الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم عصير التوت يمكن أن يؤدي على المدى الطويل إلى خفض ضغط الدم وتحسين أداء الأوعية الدموية بشكل عام، وذلك بسبب قدرته على تقليل الالتهابات في الجسم.

تناول الزبادي كل يوم

يحتوي الزبادي على بكتيريا تعزز إفراز البروتينات التي تخفض ضغط الدم، كما يحتوي على مجموعة من المغذيات، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي تشارك في تنظيم ضغط الدم، ووفقاً للدراسة، فإن تناول الزبادي بشكل يومي هو المفتاح لخفض قراءات ضغط الدم.

وأظهرت الدراسة أن المشاركين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم شهدوا مستويات أقل بعد تناول كميات صغيرة من الزبادي بانتظام، كما كانت النتائج أفضل للأشخاص الذين يتناولون الزبادي بشكل يومي.