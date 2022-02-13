لجنة دعم الصحفيين تكرم إذاعة صوت الأسرى: " صوتكم أقوى من صواريخهم " 

كرمت لجنة دعم الصحفيين، اليوم الأحد، إذاعة صوت الأسرى بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة الذي يصادف اليوم الثالث عشر من فبراير، كونها تُمثل شريان الحياة والمنبر الوحيد للأسرى.

من جهته أشاد منسق لجنة دعم الصحفيين في فلسطين صالح المصري، بالدور الهام الذي تقوم به إذاعة الأسرى، كونها أول إذاعة فلسطينية متخصصة بقضايا الأسرى، وتمثل النافذة الوحيدة للأسرى وجسر التواصل بينهم وبين ذويهم والعالم الخارجي.

وبين المصري أنه وبالرغم من قصف مقر الإذاعة بالكامل خلال العدوان الأخير على قطاع غزة ومحاولة تغييب الإذاعة، وعزل الأسرى عن العالم الخارجي، إلا أن الإذاعة عادت بعد فترة وجيزة لتؤكد على أهمية الرسالة التي تحملها على عاتقها.

ودعا المصري، المؤسسات الدولية والإنسانية، والمؤسسات المانحة، بضرورة توفير الدعم اللازم للإذاعات المحلية، واسنادها لتواصل مهمتها المهنية والإنسانية بعد تدمير العديد من المؤسسات الإعلامية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير عبر دعمها بكافة الامكانيات اللازمة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه غالبية المؤسسات الإعلامية المحلية

بدوره، أثنى المدير العام لإذاعة الأسرى، م. رباح مرزوق على الدور الكبير الذي تقوم به لجنة دعم الصحفيين في فضح انتهاكات الاحتلال ضد الصحفيين، وتوثيق جرائمه ضد المؤسسات الصحفية، وعملهم المستمر والمتواصل في تدويل قضيتنا للعالم .