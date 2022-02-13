داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الإثنين

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (14 فبراير).

وبينت الهيئة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أن السفر ليوم الأحد سيكون للاسماء المتبقية من الحافلة الرابعة + الخامسة + السادسة + السابعة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/8)، بالإضافة إلى الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/7)، داعية المدرجة أسماؤهم في الكشوفات لضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما دعت لضرورة ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، و ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وللتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: https://eservice.moi.gov.ps/