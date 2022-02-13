الاحتلال يهدم غرفة زراعية شمال الخليل

هدمت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، اليوم الأحد، غرفة زراعية، وبئرا لجمع المياه، واقتلعوا اشجار زيتون في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" هدمت غرفة زراعية في منطقة "وردان" شرق البلدة، تعود ملكيتها للمواطن عودة أحمد صبارنة.

كما هدموا بئرا زراعية واقتلعوا عددا من اشجار الزيتون خلال عملية الهدم، واجبروا المواطن محمد ناصر العلامي على هدم مخزن في وادي الشيخ، بحجة قربه من الشارع الاستيطاني.

وكانت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" قد هدمت في وقت سابق من اليوم الأحد، غرفة زراعية في بلدة حلحول المجاورة جنوبا.